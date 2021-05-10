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Заявки для участия в праймериз «Единой России» в Госдуму отправили 5,3 тыс. россиян

Политика
Заявки для участия в праймериз «Единой России» в Госдуму отправили 5,3 тыс. россиян
Невские Новости  /  Александр Гришин

Москва, 10 мая. Заявки для участия в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» в Госдуму РФ отправили 5,3 тыс. россиян.

Как сообщил сенатор Александр Карелин, выдвижение кандидатов на праймериз стартовало 15 марта, оно завершится 14 мая.

«На участие в процедуре заявились уже почти 5 300 кандидатов. Чуть менее половины — это представители общественных организаций», — отметил глава федерального оргкомитета предварительного голосования.

Выборщики должны зарегистрироваться на портале госуслуг до 28 мая, непосредственно праймериз пройдет с 24 по 30 мая, итоги подведут к 1 июня. Списки партии «Единая Россия» будут сформированы после обсуждения на предвыборном съезде.

Ранее сообщалось, что более 3 млн человек подали документы в качестве выборщиков для участия в праймериз «ЕР». Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, список кандидатов от «ЕР» на выборы в Госдуму может наполовину обновиться по итогам внутрипартийного голосования, пишет НСН.

единая россия госдума праймериз
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