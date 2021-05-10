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Власти Малайзии с 12 мая ужесточат ограничения из-за коронавируса

Общество
Власти Малайзии с 12 мая ужесточат ограничения из-за коронавируса
pixabay.com

Куала-Лумпур, 10 мая. Власти Малайзии намерены ужесточить карантинные меры из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин.

Правительство Малайзии с 12 мая по 7 июня вводит в действие «Указ о контроле передвижения», заявил малайзийский премьер. В его рамках все передвижения между провинциями страны запрещаются. Исключением станет только движение транспортных средств чрезвычайных служб и структур снабжения.

Вдобавок к этому власти запретили все массовые выезды для посещения родственников в других провинциях в период окончания Рамадана. В рамках действия указа также не будут работать образовательные учреждения.

Прошедших вакцинацию от коронавируса туристов ожидают послабления ограничений по прибытии на Кипр. Как сообщалось ранее, такую информацию предоставили в минздраве страны.

малайзия коронавирус яссин
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