Москва, 10 мая. Десятки тысяч россиян приняли участие в уличных концертах, приуроченных ко Дню Победы в рамках акции «Поем двором».

Согласно данным пресс-службы инициатора мероприятия арт-кластера «Таврида», к настоящему времени в городах России состоялись 697 концертов в честь 9 Мая, пишет РИА Новости.

«Участниками и зрителями каждого концерта стали от 25 до 200 человек, среднее количество — около 50 человек. Таким образом, по самым скромным подсчетам, в целом по России в акции приняли участие более 30 тысяч человек», — говорится в сообщении «Тавриды».

Представители пресс-службы отметили, что это не окончательные данные, так как сведения о проводящихся концертах продолжают поступать. Почетными гостями на мероприятиях выступают ветераны ВОВ, труженики тыла, дети войны, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда.

Торжественные мероприятия в городах России произвели фурор на представителей международного сообщества. Так, российский Су-57 американский военный эксперт Х. И. Саттон назвал «красивым убийцей», пишет сайт 360tv.ru. В то же время польские военные эксперты испугались вышедших на Красную площадь российских военнослужащих и торжественных речей президента РФ Владимира Путина.