Автогонщика Мазепина затравили за преклонение колена 9 мая. События дня

Путин и Жапаров проведут майские переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикской границе. На сайте лидера Киргизии сообщается, что глава российского государства заявил о готовности Москвы оказать Бишкеку всю необходимую помощь.

«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции», — сказано в сообщении на официальном сайте президента Киргизии.

Особое внимание в ходе предстоящих в российской столице переговоров стороны уделят взаимодействию в интересах региональной безопасности. Также речь пойдет о борьбе с коронавирусом, в том числе и о поставках в Киргизию вакцины «Спутник V».