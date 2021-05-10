Автогонщика Мазепина затравили за преклонение колена 9 мая. События дня

Путин и Жапаров проведут майские переговоры в Москве
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию, связанную с недавним конфликтом на киргизско-таджикской границе. На сайте лидера Киргизии сообщается, что глава российского государства заявил о готовности Москвы оказать Бишкеку всю необходимую помощь.
«По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая рабочего визита Садыра Жапарова в Москву, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции», — сказано в сообщении на официальном сайте президента Киргизии.
Особое внимание в ходе предстоящих в российской столице переговоров стороны уделят взаимодействию в интересах региональной безопасности. Также речь пойдет о борьбе с коронавирусом, в том числе и о поставках в Киргизию вакцины «Спутник V».
В Госдуме назвали абсурдом претензии Чехии по компенсации
Федеральное агентство новостей / Антон Зарубин
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал материальные претензии Чехии к России полным абсурдом. Так российский парламентарий оценил намерение Праги взыскать с Москвы не менее миллиарда крон, то есть около 47 миллионов долларов или 3,5 млрд рублей, за взрывы в деревне Врбетице в 2014 году. Слуцкий подчеркнул, что «никто никаких компенсаций платить не будет».
«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб России к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе хайли лайкли, абсурдны», — заявил Леонид Слуцкий.
Необоснованные русофобские подозрения завели Чехию в дебри глубокого дипломатического кризиса. После высылки 18 российских дипломатов Прага призвала европейские страны присоединиться к антироссийскому демаршу и теперь жаждет денег. Глава МИД России Сергей Лавров назвал бездоказательные обвинения руководства Чехии «не очень вменяемыми» и «путаными».
Гонщика Мазепина затравили за преклонение колена 9 мая
Global Look Press / Hoch Zwei/Keystone Press Agency
Иностранные интернет-пользователи ополчились на российского пилота Haas Формулы-1 Никиту Мазепина, преклонившего колено в честь Дня Победы перед стартом гонки Гран-при Испании. Под фотографией спортсмена в Twitter фанаты упрекнули гонщика за то, что он якобы неверно интерпретировал акцию по борьбе с расизмом. Эпизод с преклонением колена Мазепиным произошел на традиционном построении спортсменов перед гонкой 9 Мая. Россиянин заявил, что решился на жест в знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и всем, причастным к Победе. Ранее в нынешнем сезоне он не прибегал к этому ритуалу, который чуть ли не поголовно тиражируют мировые спортсмены, выражая солидарность с движением «Black lives matter».