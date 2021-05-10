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Главу МИД Ливии принуждают подать в отставку

Весь мир
Главу МИД Ливии принуждают подать в отставку
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 10 мая. Первую женщину-министра иностранных дел Ливии Наджлу Мангуш принуждают уйти с поста после того, как она призвала турецкие войска и наемников покинуть страну.

Глава внешнеполитического ведомства находится под давлением вооруженных формирований и активистов, выступающих за сохранение позиций Турции в североафриканском государстве. В пятницу, 7 мая, боевики напали на отель Corinthia в Триполи, где находится штаб-квартира Президентского совета. В ходе штурма они требовали отставки Мангуш.

Обращение министра иностранных дел к международному сообществу с требованием прекращения присутствия внешних сил разделила активистов на противников и тех, кто ее поддерживает. Недруги министра запустили кампанию с хештегом #Отставка_Наджлы_Мангуш, а ее сторонники в ответ распространяют в соцсетях теги #Мы_поддерживаем_Наджлу_Мангуш и #Все_мы_Наджла_Мангуш.

Кроме того, бывший главный муфтий Ливии Садик аль-Гарьяни, проживающий в Турции и поддерживающий экстремистскую идеологию, раскритиковал Мангуш. Он назвал ее «подлой, презренной и служащей сионистскому проекту».

В социальных сетях накануне появилась копия решения правительства № 67 по формированию министерской комиссии по расследованию в отношении Наджлы Мангуш в связи с «заявлениями, превышающими ее полномочия». Пресс-секретарь Правительства национального единства Мухаммад Хамуда опроверг достоверность информации, назвав документ фейком.

Наблюдатели отмечают, что нападки и негативная риторика в адрес министра, подвергают ее жизнь опасности и показывают неспособность ливийских мужчин адаптировать женщин к политике.

Глава ливийского МИД постоянно призывает к необходимости вывода всех иностранных войск из страны. В ходе своего визита в Рим в прошлом месяце она подтвердила, что ПНЕ настроено на вывод турецких сил.

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