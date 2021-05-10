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ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Эль-Кунейтре

  /   Обновлено: 10 мая 2021 16:24
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Эль-Кунейтре
facebook.com  /  Israeli Air Force

Дамаск, 10 мая. Вертолет военно-воздушных сил Израиля нанес удар по территории провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявления местных жителей.

Инцидент произошел 10 мая в окрестностях населенного пункта Хадер, расположенного к востоку от границы с Израилем. Вертолет израильских ВВС произвел атаку, в результате которой поразил жилой дом.

Сообщается об одном пострадавшем — молодом человеке, который является мирным жителем. В настоящий момент он доставлен в местный госпиталь.

Очевидцы также сообщили, что в окрестностях Хадера слышны звуки взрывов.

В последние дни активность израильских ВВС в Эль-Кунейтре усилилась. Так, в ночь на 6 мая вертолеты ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам «Хезболлы» и по месту дислокации частей 90-й бригады Сирийской Арабской Армии в провинции. Информации о пострадавших в результате того инцидента не поступало.

В целом же армия обороны Израиля нанесла сотни авиаударов по территории САР с начала военного конфликта в республике. Как заявлял Тель-Авив, таким образом власти страны реагируют на иранское присутствие в регионе.

сирия израиль
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