ВВС Израиля нанесли удар по сирийской Эль-Кунейтре

Дамаск, 10 мая. Вертолет военно-воздушных сил Израиля нанес удар по территории провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявления местных жителей.

Инцидент произошел 10 мая в окрестностях населенного пункта Хадер, расположенного к востоку от границы с Израилем. Вертолет израильских ВВС произвел атаку, в результате которой поразил жилой дом.

#BREAKING: #Syria's state media reports a man was injured today after an Israeli helicopter reportedly struck a house in Ain Eltinah, west of the town of Hader in the Quneitra governorate of Syria, east of the border with #Israel. pic.twitter.com/KuwbV28J5t — Iran International English (@IranIntl_En) May 10, 2021

Сообщается об одном пострадавшем — молодом человеке, который является мирным жителем. В настоящий момент он доставлен в местный госпиталь.

Очевидцы также сообщили, что в окрестностях Хадера слышны звуки взрывов.

В последние дни активность израильских ВВС в Эль-Кунейтре усилилась. Так, в ночь на 6 мая вертолеты ВВС Израиля нанесли удар по двум объектам «Хезболлы» и по месту дислокации частей 90-й бригады Сирийской Арабской Армии в провинции. Информации о пострадавших в результате того инцидента не поступало.

В целом же армия обороны Израиля нанесла сотни авиаударов по территории САР с начала военного конфликта в республике. Как заявлял Тель-Авив, таким образом власти страны реагируют на иранское присутствие в регионе.