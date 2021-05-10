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Аналитики Citi Research ожидают роста цен на СПГ из-за высокого спроса

Экономика
Аналитики Citi Research ожидают роста цен на СПГ из-за высокого спроса
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Нью-Йорк, 10 мая. Обновленные оценки по стоимости сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 2 доллара за MMBtu превышают предыдущие ожидания экспертов Citi Research.

Скорректированный прогноз оговаривает, что средняя стоимость азиатского бенчмарка JKM составит 9,6 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) во втором квартале 2021 года. Показатель вырастет до 10,2 доллара в третьем квартале и до 11,9 доллара в четвертом.

Поводом для пересмотра ожидаемых цен стал очень высокий спрос на сжиженный газ, который наблюдается на азиатских рынках. В Европе аналитики ожидают стоимость СПГ на уровне 8,8 доллара за MMBtu во втором квартале, 9,3 доллара в третьем и 10,5 доллара в четвертом.

Российские банки направят 3,11 млрд евро на строительство «Арктик СПГ — 2», в рамках этого проекта будет производиться до 19,8 млн тонн СПГ в год, сообщалось ранее.

В марте сообщалось, что с завода «Ямал СПГ» в Европу была доставлена первая партия углеродно-нейтрального газа. Судно LNG Megrez с грузом прибыло к терминалу Dragon в Уэльсе, уточняло издание «ФедералПресс».

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