Эрдоган раскритиковал действия властей Израиля в Иерусалиме

Анкара, 10 мая. Действия Израиля в Иерусалиме являются «террором», уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он высказал свое мнение во время переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом, передает канцелярия турецкого президента. Во время переговоров была затронута тема нападений на мечеть Аль-Акса и палестинцев. Глава Турции назвал действий Израиля «террором».

Накануне Эрдоган также осудил действия Израиля. Турция выражает поддержу жителям Палестины, подчеркнул он. Тель-Авив проводит агрессивные акции каждый раз, когда мусульмане празднуют священный месяц Рамадан, выразил он уверенность.

СМИ ранее сообщили о столкновениях в мечети Аль-Акса в Иерусалиме между палестинцами и бойцами израильского спецназа.