Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 17:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:00
Технологии
Планы Киева построить собственный космодром вызвали недоумение у жителей Украины
17:00
Политика
Эксперт по Ближнему Востоку заявил о необходимости компромисса в Иерусалиме
16:57
Общество
Депутат Сергей Вострецов: Нужно избавляться изнутри от таких, как Ксения Собчак
16:56
Политика
Британцы не верят, что Challenger 3 выйдет победителем из схватки с российским танком
16:55
Экономика
Стоимость свинины в опте снижается в России после открытия сезона шашлыков
16:54
Политика
СЖР заявил об опасности на Украине после избиения стрингера Ruptly
16:49
Экономика
В Минэнерго заявили о намерении удерживать рост тарифов в пределах инфляции
16:47
Весь мир
Власти Турции пытаются скрыть данные об инфляции в стране
16:44
Общество
Американские диетологи раскрыли безопасный способ похудения с помощью орехов
16:43
Видео
Москвичи заключили брак на небесах и побили мировой рекорд
16:43
Общество
Новосибирские спасатели вытащили бездомного пса из выгребной ямы
16:42
Общество
Петербуржец снял салют в честь Дня Победы с модели военного самолета
16:40
Происшествия
Паралимпийская чемпионка Елена Иванова стала жертвой мошенников
16:39
Общество
Гималайские медвежата из Приморья продолжают удивлять соцсети
16:38
Происшествия
Недовольный уборщик московского метро метнул нож в полицейского
16:38
Весь мир
Хакеры из DarkSide наносят удар по энергетической системе США
16:37
Общество
Опубликован трейлер сиквела «Венома» с Томом Харди и Вуди Харрельсоном
16:36
Общество
Ксения Алферова опубликовала снимок с известной мамой и бабушкой-фронтовиком
16:36
Весь мир
Главу МИД Ливии принуждают подать в отставку
16:36
Экономика
Убыток авиакомпании Azur Air за 2020 год составил более миллиарда рублей
Все новости

Эрдоган раскритиковал действия властей Израиля в Иерусалиме

  /   Обновлено: 10 мая 2021 16:23
Политика
Эрдоган раскритиковал действия властей Израиля в Иерусалиме
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 10 мая. Действия Израиля в Иерусалиме являются «террором», уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он высказал свое мнение во время переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом, передает канцелярия турецкого президента. Во время переговоров была затронута тема нападений на мечеть Аль-Акса и палестинцев. Глава Турции назвал действий Израиля «террором».

Накануне Эрдоган также осудил действия Израиля. Турция выражает поддержу жителям Палестины, подчеркнул он. Тель-Авив проводит агрессивные акции каждый раз, когда мусульмане празднуют священный месяц Рамадан, выразил он уверенность.

СМИ ранее сообщили о столкновениях в мечети Аль-Акса в Иерусалиме между палестинцами и бойцами израильского спецназа.

эрдоган израиль иерусалим
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 388486 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 220508 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 192106 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 117380 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 88748 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Все новости / Политика / Эрдоган раскритиковал действия властей Израиля в Иерусалиме
Рейтинг@Mail.ru