Песков рассказал о планах Путина выйти на лед в матче Ночной хоккейной лиги

Москва, 10 мая. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков анонсировал намерение главы государства выйти на лед в матче Ночной хоккейной лиги.

Представитель Кремля сообщил о планах российского лидера в беседе с РИА Новости. Финальный этап Ночной хоккейной лиги состоится в Сочи. Вечером пройдет гала-матч с участием звезд отечественного хоккея.

«Ожидаем, что будет играть», — сказал Песков.

Президент уже не в первый раз участвует в матче Ночной хоккейной лиги. Глава государства также выступал в товарищеской игре на Красной площади в Москве.