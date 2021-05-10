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Путин встретился в Сочи с главой IIHF Рене Фазелем

Политика
Путин встретился в Сочи с главой IIHF Рене Фазелем
Global Look Press  /  Jaroslav Ozana

Сочи, 10 мая. Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель встретились в Сочи.

Пресс-служба Кремля сообщает, что переговоры проходят в президентской резиденции Бочаров Ручей. Фазель часто бывает в России, особенно когда в стране проводятся спортивные соревнования. Сейчас в Сочи стартовал финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги. В его рамках 10 мая пройдет гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

Фазелю 71 год, с 1994 года он является главой IIHF. Ожидается, что осенью он сложит свои полномочия, выборы нового главы пройдут в Санкт-Петербурге на Конгрессе IIHF.

Ранее Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России является стабильной. Как передает НСН, президент РФ и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев созвонились 10 мая, в ходе телефонного разговора они поздравили друг друга с 76-й годовщиной Великой Победы.

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