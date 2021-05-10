Австрия начнет выход из карантина по COVID-19 с 19 мая

Вена, 10 мая. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил об изменениях в правилах, связанных с пандемией COVID-19. Граждане смогут посещать общественные места при наличии сертификата.

Жители Австрии смогут посещать туристические, культурные и спортивные объекты при наличии специального сертификата с 19 мая. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Как и обещано, открытие состоится 19 мая по всей Австрии: заведения гастрономии, туризма, культуры и спорта наконец-то смогут открыться», — уточнил он.

По словам главы государства, для получения сертификата, получившего название «зеленый паспорт», необходимо соблюсти хотя бы одно из перечисленных условий. Так, к ним относятся наличие отрицательных результатов тестирования на коронавирусную инфекцию, прохождение процедуры вакцинации от COVID-19, выздоровление и наличие антител.

Ранее сообщалось, что правительство Австрии ждет решения европейского фармрегулятора по вопросу одобрения российской вакцины «Спутник V». Ее использование возможно лишь после принятия такого решения, утверждают власти государства.