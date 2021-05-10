Заслуженный юрист РФ назвал «социальными отморозками» очернителей Бессмертного полка

Планы по очернению мероприятий, связанных с великой Победой, могли составить лишь социальные отморозки. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Организаторы онлайн-шествия «Бессмертный полк» объявили, что в День Победы ими были пресечены попытки публикации на сайте портретов лидеров нацистской Германии. По их словам, данные о людях, которые прислали их, уже переданы в Следственный комитет.

«Те, кто собирался это сделать, потеряли либо совесть, либо разум, либо и то, и другое одновременно, — заметил Соловьев. — Поползновения поставить нацистов в один ряд с героями войны уже были и раньше, и к настоящему моменту государство нашло необходимые правовые механизмы, чтобы противостоять этому».

Юрист подчеркнул, что, благодаря кропотливой работе Следственного комитета «социальных отморозков» удается привлечь к ответственности.

«В сегодняшней геополитической ситуации не было сомнений, что какие-то провокации и попытки очернить «Бессмертный полк» будут предприняты, — сказал эксперт. — Западные НКО и спецслужбы не дремлют! Поэтому в определенном смысле я не удивлен тому, что произошло».

Global Look Press / Scherl

Собеседник ФАН добавил, что с уголовно-правовой точки зрения преступление (реабилитация нацизма) не считается оконченным — но это не означает, что лица, пытавшиеся его совершить, отделаются легким испугом.

«Задействуется статься 35 УК РФ «Покушение на преступление», — заявил Соловьев. — И для правоприменителя в данном случае крайне важно, что преступный умысел у этих граждан был, и они уже начинали его реализовывать, но по независящим от них причинам не смогли довести до конца».

Соответственно, продолжил юрист, подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за «покушение на реабилитацию нацизма».