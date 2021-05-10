Отсутствие друзей приводит к излишней самоуверенности и агрессии у мужчин

Москва, 10 мая. Агрессию у мужчин часто связывали с отношениями в семье, особенно с отцом. Однако на самом деле большее влияние имеет отсутствие друзей, сообщили исследователи.

Ученые установили, что появление агрессии и самоуверенности у мужчин связано с отсутствием друзей. Причем чем меньше у мужчины круг общения, тем выше вероятность его «токсичного» характера. Причиной подобного поведения может быть тот факт, что одинокие люди более конкурентоспособны и в меньшей степени склонны к проявлению эмоций. «Токсичность» характера предполагает применение физической силы, агрессивное поведение, самоуверенность.

Часто это перекликается с гомофобией, насилием и женоненавистничеством. В ходе эксперимента ученые провели опрос среди 188 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет. В результате эксперты не нашли связи между агрессивным характером и взаимоотношениями с отцом.

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