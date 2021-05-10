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Депутат Сергей Вострецов: Нужно избавляться изнутри от таких, как Ксения Собчак

Общество
Депутат Сергей Вострецов: Нужно избавляться изнутри от таких, как Ксения Собчак
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Телеведущей, актрисе, политику Ксении Собчак лучше переехать жить в Израиль или другую страну. Такое мнение выразил в беседе с ФАН депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Собеседник прокомментировал недавнее пожелание телеведущей на своей странице в соцсети Instagram заменить чем-то еще ежегодные военные парады на Красной площади по случаю 9 Мая.

«Думаю, что Ксении Собчак лучше бы самой переехать в Израиль или выбрать другую страну для проживания, только не Россию», — сообщил депутат.

Сергей Вострецов подчеркнул, что в генетической памяти россиян по-прежнему крепки воспоминания о тяжелейших лишениях, выпавших на долю нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

«Для нас парад Победы — это символ 9 Мая. За победу в той войне мы отдали каждую восьмую жизнь, в то время как одни европейские страны были сателлитами, пособниками нацистской Германии, а другие просто легли за пару недель. Там не гибли миллионы жителей, матери и дети не голодали годами в осажденных городах», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Сергей Вострецов: Нужно избавляться изнутри от таких, как Ксения Собчак
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

В завершение он добавил, что ежегодные военные парады также несут и недвусмысленный посыл нашим недругам.

«Есть такое выражение: «Хочешь мира — готовься к войне». Мы демонстрируем различное вооружение, чтобы дать понять недоброжелателям — не надо свои поганые ручонки совать в нашу страну. Деды оставили нам не только сильную, свободную Родину, но еще и защищенную. И никому ее уже не одолеть. Осталось только избавиться изнутри от таких, как Ксения Собчак, чтобы меньше ерунды несли. Наше государство ее вырастило, вскормило, она живет здесь припеваючи, но при этом постоянно несет какие-то гадости», — подытожил депутат Госдумы.

Ранее Сергей Вострецов выразил поддержку внесенного недавно в Госдуму законопроекта о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

собчак парад 9 мая вострецов
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