Абрамченко рассказала о более эффективном способе регулирования цен для России

Москва, 10 мая. Соглашения не сдержат рост цен на товары в долгосрочной перспективе. Нужны методы, которые будут лучше сочетаться с рыночной экономикой, уверена вице-премьер Виктория Абрамченко.

В основу ценовой политики в России должно лечь таможенно-тарифное регулирование, заявила Абрамченко в интервью газете «Аргументы и факты».

«Соглашения по ценам, которые были ранее приняты по подсолнечному маслу и сахару, не рыночные, а, скорее, джентльменские. Постоянно так работать нельзя. Поэтому сегодня надо делать упор прежде всего на меры таможенно-тарифного регулирования», — отметила Абрамченко.

В конце прошедшего года Минсельхоз и Минпромторг подписали с рядом производителей и торговых сетей соглашение, где определили предельную отпускную цену на подсолнечное масло и сахар. Это было вызвано изменениями на мировом продуктовом рынке.

С 5 июня по 31 августа 2021 года включительно будет действовать временный запрет на вывоз из РФ гречихи, крупы грубого помола из гречихи, а также обрушенного гречневого зерна. Необходимость такой меры объясняется угрозой колебания цен на внутреннем рынке, сообщает «ФедералПресс».