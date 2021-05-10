Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Казань, 10 мая. СК расследует уголовное дело после смерти двух человек в результате авиакатастрофы вблизи села Калейкино Альметьевского района.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

По предварительным данным, самолет «Ермак» вылетел без разрешения на право полетов с посадочной площадки «Пойма» в направлении поселка Калейкино под управлением 56-летнего жителя Самары. Спустя десять минут самолет совершил жесткую посадку «носовой частью в землю».

По основной версии следствия, мужчина, управлявший воздушным судном, превысил скорость отрыва самолета и благодаря порыву встречного ветра взлетел. Однако тяги двигателей на полный взлет не хватило, в результате летательный аппарат упал, сообщал ФАН.