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Обвиненный в домогательствах Пласидо Доминго решил покинуть сцену

Общество
Обвиненный в домогательствах Пласидо Доминго решил покинуть сцену
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 10 мая. Испанский тенор Пласидо Доминго дал откровенное интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказал об обвинениях в свой адрес и уходе со сцены.

Великого исполнителя неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, однако ни одна женщина так и не обратилась в суд. Во время интервью Собчак обозначила, что не верит в слухи вокруг Доминго. Она считает, что артист стал очередной жертвой движения MeToo.

«Если вы читали интервью в газете La Repubblica, должны ясно представлять себе ситуацию. Меня обвинили в том, что не имеет никаких законных оснований. В том, что вообще не обосновано. Я продолжаю повторять: никогда в жизни на меня не поступало жалоб, тем более от женщин. И если бы кто-то мог меня в чем-то упрекнуть, я бы принес извинения. Но этого не было», — заявил Доминго в рамках интервью для YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»

Артист отметил, что в эпоху, когда заголовки стали важнее самого материала, а люди в соцсетях готовы линчевать кого угодно, он не хочет продолжать выступать на сцене. Испанский тенор отметил, что бороться с системой бесполезно, поэтому он решил покинуть театр.

«Я решил оставить оба театра [где работал]. В США я могу выступать везде, кроме оперных театров, так как там действует синдикат. Мне осталось совсем немного в моем возрасте — может быть, год, два. И я могу выступать везде, кроме оперного театра «Метрополитен» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесской оперы», — поделился исполнитель.

Несмотря на скандалы, артиста любят по всему миру. Недавно Доминго вручили престижную международную премию Bravo как выдающемуся артисту в области классической музыки.

собчак певец доминго
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