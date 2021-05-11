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Странный гений: восемь историй из жизни великого Сальвадора Дали

Общество
Странный гений: восемь историй из жизни великого Сальвадора Дали
Global Look Press  /  Horst Ossinger/dpa

11 мая 1904 года на свет появилась одна из самых ярких и неординарных персон, вписавших свое имя в историю XX века. Речь о выдающемся сюрреалисте и эксцентричном деятеле искусства Сальвадоре Дали.

Сам мастер говорил, что отличается от сумасшедшего только тем, что осознает свое сумасшествие. Каким бы человеком он ни был, никто не станет спорить с тем, что художник, скульптор и писатель оставил богатое наследие для будущих поколений творцов.

В честь 117-летия со дня рождения великого испанца ФАН вспоминает несколько фактов из его удивительной биографии.

1. Дали родился спустя несколько лет после смерти своего старшего брата, чьим именем назвали будущего художника. В переводе с испанского «Salvador» значит «спаситель». Это примечательно, ведь, когда мальчику исполнилось пять лет, родители привели его на могилу брата и сказали, что он его реинкарнация. Дали верил в эту идею и считал умершего брата своим лучшим воплощением.

Странный гений: 8 историй из жизни великого Сальвадора Дали
wikipedia.org  / Van Vechten Collection / Общественное достояние

2. С самого детства гений сюрреализма был бунтарем и не стеснялся публично выражать свои капризы. Отец силой таскал мальчика в школу, однако в первый год обучения он ничему там не научился, даже не запомнил алфавит. Неудивительно, что школу Дали так и не окончил. Впервые его исключили из учебного заведения за участие в протестах, а затем выгнали прямо перед экзаменами. Без учебы творец не страдал и вскоре уехал в Париж, где встретился с кумиром Пабло Пикассо.

3. Знаковой для художника стала встреча с любовью всей его жизни и истинной музой. Елена Дьяконова, более известная как Гала, познакомилась с молодым Дали в 1929 году, будучи в то время замужем. Однако их роман начался почти мгновенно, и на целых полвека женщина стала супругой и главной помощницей художника. Спустя несколько лет брака Дали преподнес ей роскошный подарок — замок в провинции Жироны, куда сам мог попасть только по письменному приглашению. После смерти жены сюрреалист погрузился в глубокую депрессию и практически перестал писать картины.

Странный гений: 8 историй из жизни великого Сальвадора Дали
Global Look Press  / Mary Evans

4. Знаменитые усы, ставшие визитной карточкой художника, не были его собственным «изобретением», как ни странно. Яркую черту внешности он подглядел у известного испанского живописца XVII века Диего Веласкеса, которого почитал как одного из величайших.

5. Именно Сальвадор Дали стал автором дизайна упаковки любимого всеми леденца «Чупа-Чупс». В 1969 году основатель компании Эрик Бернат попросил художника разработать яркий логотип для обертки, чтобы бренд стал узнаваем среди покупателей. Дали справился менее чем за час и сделал это блестяще. Денег за работу художник не взял, однако попросил присылать ему конфеты до конца жизни бесплатно. С ними он приходил на детскую площадку, где демонстративно распаковывал «Чупа-Чупс», облизывал его и выбрасывал на землю.

6. Сальвадор Дали был не просто художником со своим стилем, но и определенно талантливым шоуменом, умеющим привлекать внимание толпы. Так, на международной выставке сюрреалистов 1936 года творец появился в водолазном костюме, держа в одной руке бильярдный кий, а в другой двух собак на поводке. Другой перформанс связан с выходом книги фотографа Роберта Дешарне «Мир Сальвадора Дали»: художник облачился в золотой халат и улегся в кровать посреди книжного магазина в Нью-Йорке. Но это далеко не все, ведь во время раздачи автографов его подключили к аппарату, делавшему энцефалограмму мозга. Так каждый покупатель получал поистине уникальный набор — книгу с подписью гения и распечатку его мозговых волн.

Странный гений: 8 историй из жизни великого Сальвадора Дали
Global Look Press  / Daily Herald Archive/NMeM

7. С именем Дали связана и такая история. Однажды художница и певица Йоко Оно попросила мастера прислать ей несколько волосков из его легендарных усов. В посылке, за которую она заплатила 10 тысяч долларов, были вовсе не усы, а… немного сухой травы из сада. На такой поступок Дали толкнул необычный страх: он опасался, что получательница — ведьма и может использовать волосы для колдовских обрядов.

8. Эксцентричный человек эксцентричен во всем. Порой, желая смутить собеседника, Дали начинал говорить, как истинный сюрреалист, на дикой смеси английского, французского, испанского и каталонского языков. Непонятная игра слов была полна неясных аллюзий, но казалась забавной и очень подходила образу художника.

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