Париж, 10 мая. Письмо военных Франции, которые поддержали отставных генералов, вызвало широкий отклик среди французского населения.

Ночью 9 мая СМИ опубликовали открытое письмо от действующих военнослужащих Франции. Они поддержали воззвание бывших генералов, сообщивших о «распаде» страны, и осудили реакцию официального Парижа на ситуацию. Авторы письма считают, что сейчас в государстве возникла угроза «гражданской войны». Согласно данным издания Valeurs actuelles, под обращением уже подписались 132 825 человек.

Военные также сравнили себя с участниками Сопротивления времен Второй мировой войны, которые продолжали свою битву. В то же время коллаборационисты предпочитали без боя уступить противнику. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен обвинил военных в трусости и предложил им пойти на выборы, если у них появились претензии к властям.

Политолог Сергей Марков ранее не исключил начала гражданской войны во Франции из-за криминальной активности мигрантов.