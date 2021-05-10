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Владимир Путин получил результаты теста на антитела к коронавирусу

  /   Обновлено: 10 мая 2021 16:06
Общество
Владимир Путин получил результаты теста на антитела к коронавирусу
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин поделился результатами теста на антитела к коронавирусу. Его глава государства сдал накануне, 9 мая.

По словам российского лидера, коэффициент позитивности после прививки от COVID-19 у него составляет 15. По словам врачей, это очень хороший результат, добавил Путин. Также президент оценил ситуацию с пандемией в России и назвал ее стабильной.

Владимир Путин привился от новой инфекции 23 марта, как и обещал. Вторую дозу препарата глава государства получил 14 апреля. После обеих прививок он сообщил, что чувствует себя хорошо.

Согласно последним данным, за сутки в РФ выявили 8465 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. У 15,4% среди инфицированных не наблюдалось клинических проявлений заболевания.

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