Авиационная техника ЗВО вернулась в места дислокации после парада Победы в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 мая. Самолеты и вертолеты, которые принимали участие в демонстрационном пролете над Петербургом в День Победы, вернулись в пункты постоянной дислокации.

В сообщении Западного военного округа (ЗВО) говорится, что 30 единиц авиационной техники Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны совершили перебазирование с оперативных аэродромов на аэродромы постоянного базирования.

По данным штаба ЗВО, парадная группа авиации была представлена самолетами Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, Ан-26, Ан-12, Ту-134, а также вертолетами армейской авиации Ми-26, Ка-52, Ми-8МТВ-5, Ми-28.

Ранее сообщалось, что принимавшие участие в параде Победы в Москве расчеты ОТРК «Искандер-М» возвращаются в место постоянной дислокации в Ивановской области.