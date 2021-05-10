Под Саратовом благоустроят место гибели легендарной летчицы ВОВ

Саратов, 10 мая. Мэр города Михаил Исаев посетил с визитом Константиновку, где побывал на месте гибели легендарной летчицы Марины Расковой. Чиновник пообещал провести расчеты благоустройства данной территории.



Раскова — одна из первых женщин, удостоенных звания Героя Советского Союза. В 1938 году она установила женский мировой авиационный рекорд дальности полета. Во время Великой Отечественной войны Раскова командовала авиаполком. 4 января 1943 года Раскова погибла, выполняя боевое задание.

«Конечно, давно нужно обустроить место гибели Расковой. Тамошний монумент неплохой, но выглядит несколько заброшенным. Такая знаменитая женщина заслуживает достойного памятника. Как только ремонт завершат, повезу туда класс, мы регулярно посещаем подобные исторические места», — рассказала корреспонденту ФАН учительница Марина Ф.

Ранее в саратовском музее установили макет самолета Як-3. Оригинал не сумели вернуть из-за судебной тяжбы.