Гавана, 10 мая. Торжественные мероприятия в честь празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Гаване.

Российский посол Андрей Гуськов и генерал Рамон Пардо Герра возложили цветы к монументу советского воина-интернационалиста на Кубе. На территории мемориального комплекса также прошла акция «Сад памяти». В рамках мероприятия возле посольства России были высажены десять кипарисов.

Организаторы подчеркнули, что даже сейчас на острове помнят о тех событиях, которые имели такое огромное значение для истории всего человечества.

Закончили кубинский День Победы акцией «Бессмертный полк», которая проходила на территории российского посольства. В памятном мероприятии приняли участие дипломаты из Белоруссии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что кубинский посол в Китае Карлос Перейра Эрнандес упрекнул США в том, что его страна относится к развивающемуся государству, страдающему на протяжении долгого времени от равноценной геноциду блокаде Соединенных Штатов. Сайт 360tv.ru рассказал про английского шпиона, который разрешил «кубинский кризис».