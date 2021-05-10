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Индекс Мосбиржи в ходе торгов впервые поднялся выше 3700 пунктов

Экономика
Индекс Мосбиржи в ходе торгов впервые поднялся выше 3700 пунктов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 10 мая. Нового исторического максимума достиг рублевый индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник, 10 мая.

По состоянию на 13:20 по московскому времени показатель прибавил 0,53% и достиг 3702,03 пункта. Также незначительно увеличился долларовый индекс РТС — на 0,01%, до 1577,64 пункта.

Американская валюта торгуется на уровне 73,9 рубля за доллар, прибавив 0,22%, а европейская — 89,9 рубля за денежную единицу, повысившись на 0,23%.

Котировки на североморский сорт нефти Brent с поставкой в июле на бирже ICE в Лондоне поднялись в цене на 0,615% — до 68,7 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подорожали на 0,524% и составили 64,24 доллара за баррель.

На протяжении продолжительных майских выходных индекс Мосбиржи не раз достигал нового исторического максимума. Интерес инвесторов обоснован снижением геополитических рисков и ростом цен на нефть.

Санкт-Петербургская биржа ранее представила данные по проведенным в апреле торгам. Активных счетов инвесторов за этот период стало меньше на 5%, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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