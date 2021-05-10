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Подольская и Пресняков после рождения второго сына посадили сирень

Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков после рождения второго сына посадили сирень
instagram.com  /  @presnyakovvladimir

Москва, 10 мая. Певица Наталья Подольская решила посадить на своем участке куст сирени. Артистка приурочила это к Дню Победы и рассказала о своем решении в Instagram.

После рождения второго сына от музыканта Владимира Преснякова — младшего рыжеволосая артистка задумалась о силе рода и его связи с поколениями. Она уверена: чем больше человек знает о своей семье, тем тверже будет стоять на ногах. Она подчеркнула, что в современном мире крайне важно помнить и передавать из поколения в поколение память. Подольская рассказала, что в прошлом году они с сыном Артемием уже принимали участие в подобной акции.

«В прошлом году мы с Темой присоединились к акции «Сад памяти». Тогда мой старший сын нарисовал рисунок, который посвятил своему прадедушке, который пропал без вести после контузии на фронте, и лишь спустя годы по счастливой случайности его нашли родственники в одном из колхозов. В этом году в рамках акции мы с Темой и Ваней высадили эту сирень как символ Победы и как живой памятник нашим родственникам, прошедшим войну», — рассказала артистка.

Она призвала всех своих поклонников присоединиться к ней и таким образом одновременно озеленять мир, не позволяя меркнуть памяти об истории. Фанаты поблагодарили своего кумира за отличную идею.

В семье Подольской недавно произошло пополнение: у нее родился второй сын Иван. Семья впервые в обновленном составе летала на Мальдивы. Артистка рассказала, что младший сын не очень хорошо воспринял резкую смену обстановки.

instagram пресняков Подольская
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