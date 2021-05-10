Пограничники задержали двух россиян в Чернобыльской зоне

Чернобыль, 10 мая. Трое сталкеров, пытавшихся пробраться в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, задержаны пограничной службой Украины. Среди них были двое россиян.

Нарушителями оказались 27-летний и 25-летняя граждане РФ и уроженка Украины. Группа людей намеревалась попасть в зону, чтобы отдохнуть там. Других целей, по предварительным данным, они не преследовали.

В отношении туристов составлены административные протоколы по статье 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Решение по протоколам в ближайшее время будет принимать суд. Как выяснили пограничники, на территорию Украины россияне попали законным путем.