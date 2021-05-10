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Испорченный ремонт заставил Самбурскую рыдать

Шоу-бизнес
Испорченный ремонт заставил Самбурскую рыдать
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 10 мая. Российская актриса Настасья Самбурская расплакалась из-за некачественного ремонта в своей квартире. Негодованием она поделилась в Stories Instagram.

Ремонт в апартаментах звезды сериала «Универ» идет уже три с половиной года. Но каждый раз актрису что-то не устраивает в работе специалистов. В последний раз, вернувшись с отдыха, Самбурская обнаружила в квартире дыры в стене, закрытые пластмассовыми пластинами, блок кондиционирования, установленный в постирочной, трудно открывающиеся двери и шкаф, выходящий за пределы прихожей.

Знаменитость поделилась своим негодованием в ролике. Она не скрывала слез от подписчиков и призналась, что ей тяжело себя сдерживать. По словам Самбурской, ремонтом занимается известная московская фирма. Актриса находится в шаге от того, чтобы раскрыть ее название. Однако пока она не стала этого делать.

Это далеко не все беды, которые обрушились на звезду. Ранее она пожаловалась фанатам на осложнения, которые наблюдаются у нее после перенесенной коронавирусной инфекции.

актриса самбурская ремонт
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