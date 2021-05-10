Будни современной Украины: в Киеве почтили фальшивых героев на выдуманном празднике

В Киеве с помпой отметили очередную фальшивую годовщину — 101 год с момента «изгнания» большевиков из Киева войсками атамана Петлюры. Корреспондент ФАН побывал на этом диком празднике, существующем только в головах украинских националистов и призванном заменить собой чествование настоящих героев войны.

На Украине в дни очередной годовщины Великой Победы националисты изо всех сил пытаются испортить праздник киевлянам. Они устраивают пикеты возле Аллей Славы в крупных городах, зигуют при появлении ветеранов Великой Отечественной войны и пытаются отнять у празднующих Победу украинцев портреты великих полководцев. Но это — не весь арсенал отрицания Победы и подмены памяти. Националисты еще пытаются придумать и отметить собственные праздники в пику общепринятым.

Одна из таких церемоний прошла в Киеве возле так называемого креста Петлюры — памятника, установленного по инициативе «патриотичных граждан» в честь украинских раскольников в Русской армии, объединившихся с польскими и австро-венгерскими оккупантами. Пытаясь отколоться от Российской империи, они создали в 1918 году собственную армию. В эту пеструю братию влились разочарованные ходом Первой мировой украинские солдаты, польские и австро-венгерские части, а также бывшие военнопленные галичане — сечевые стрельцы.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Эта армия просуществовала недолго, всего около двух лет — ее бойцы воевали против набиравшей силу Красной армии, грабили украинских крестьян, убивали мирное население и т. д. Большинство украинцев боялось этих вояк как огня. А соединения Красной армии, переломив ход Гражданской войны на территории России, в 1920-м без особого труда разбили украинско-польский военизированный сброд под командованием Петлюры, не дав националистам отсоединиться от России и учредить свою республику — УНР.

Дату 10 мая радикалы выбрали из-за того, что 101 год назад в Киеве в очередной раз сменилась власть, и в город вместе с поляками (желавшими оторвать огромную часть Украины от России) вошли войска УНР и провели импровизированный парад по Крещатику. По данным историков, этот день вряд ли был праздничным для местных жителей — во время бурных событий 1917–1920 годов власть менялась в украинской столице более десяти раз, и горожане в очередной раз были смертельно напуганы.

Но среди этого калейдоскопической смены «захватчиков-освободителей» радикалы выбрали короткий момент сомнительной «славы». Сама церемония памяти прошла у подножия креста Петлюры — монумента, установленного возле храма иконы Божией Матери раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в киевском районе Оболонь. Здесь собрались три десятка курсантов киевских военных училищ, местные записные «патриоты», а также руководство Института национальной памяти. Возле креста Петлюры расположились местные реконструкторы, одетые в форму УНР и Армии Крайовой, а верховодил всем настоятель храма ПЦУ Виктор Милейко.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Он сообщил собравшимся, что «настоящие украинцы всегда боролись с российскими большевиками с оружием в руках». Также Милейко провел параллель между событиями столетней давности и нынешней политической ситуацией, когда «украинцам приходится защищать свою независимость на востоке страны». В его пересказе, а также трактовке Института национальной памяти, войска Петлюры отличились неимоверными подвигами, мужественно воевали с Красной армией и вообще всячески отстаивали независимость от России. Слушать всю эту чушь человеку, хоть немного знакомому с историей Гражданской войны, было очень тяжело. Впрочем, участникам церемонии, не считая корреспондента ФАН, до реальной истории Украины не было никакого дела.

Как сообщили ФАН организаторы события, памятник является увеличенной копией ордена «Крест Симона Петлюры», который был утвержден в 1932 (!) году правительством УНР в изгнании. Право на крест имел «каждый воин армии УНР, участвовавший в вооруженной борьбе за освобождение Украины». Двухметровый бетонный крест Петлюры установлен на постамент, с четырех сторон увешанный мемориальными досками с именами 34 старшин армии УНР — уроженцев Киева, чьи имена удалось установить историкам.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Вся церемония продолжалась около часа и завершилась военным салютом, который дали в честь несуществующих подвигов местные реконструкторы в форме УНР. Кстати, как отметил корреспондент ФАН, эти горе-вояки стреляли в воздух боевыми патронами из восстановленных «трехлинеек» — винтовок столетней давности. Само по себе это занятие было крайне небезопасным — во время залпов пару винтовок заклинило, а звук выстрелов до смерти напугал жителей окрестных жилых массивов.

Сама церемония произвела на корреспондента ФАН удручающее впечатление — фальшивые герои, выдуманный праздник, церковные песнопения из уст священников-раскольников из ПЦУ. Таковы будни современной Украины. Подумалось, что главная задача таких церемоний — подмена памяти, замена настоящих подвигов теми, которые никогда не были совершены. А также создание в сознании молодых украинцев новых «героев УНР», которые на деле были всего лишь шайкой перебежчиков-отщепенцев, угодливо прислуживавших польско-венгерским агрессорам.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Особенно противно было от того, что все это происходило в дни, когда тысячи вменяемых киевлян, обладающих здоровой памятью, несли цветы и букеты к могилам настоящих победителей в Великой Отечественной, никогда не прогибавшихся перед захватчиками. Хотелось верить, что со временем фальшивые памятники и выдуманные «подвиги» навсегда исчезнут из памяти украинцев, как бы ни старались их застолбить в ней националисты и церковные раскольники.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что после празднования Дня Победы на Украине возбудили 13 уголовных дел.