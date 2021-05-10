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Алексей Леонков назвал первую военную концепцию ЕС «смертным приговором Европе»

Политика
Алексей Леонков назвал первую военную концепцию ЕС «смертным приговором Европе»
Prt Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

«Европа подписывает себе смертный приговор!» — так военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков охарактеризовал проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», представить который министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили шефу дипломатии сообщества Жозепу Боррелю.

10 мая министры иностранных дел стран-членов ЕС поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю к ноябрю текущего года представить проект первой военной концепции Содружества. Военный эксперт журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков в ответ на просьбу корреспондента ФАН прокомментировать последствия появления этого документа под названием «Стратегический компас ЕС» назвал инициативу его разработчиков «самоубийственной» для Старого Света.

«У американцев существует стандарт «одной войны», подразумевающий ведение боевых действий только на одном театре — либо против России, либо против Китая. Правда, существует оговорка, что делать это они могут только в компании союзников. А для того чтобы союзники, скажем так, не дергались, они должны сами себе подписать смертный приговор. То есть подписаться под американскими доктринами и ждать, когда американцы поставят им ракеты и откроют новые военные базы. Причем европейцы ничего из этого контролировать не будут. С этих баз могут быть осуществлены запуски и, понятное дело, достанется и европейцам, и американцам», — прокомментировал эксперт.

Алексей Леонков назвал первую военную концепцию ЕС «смертным приговором Европе»
Global Look Press  / European Union/XinHua

По словам Алексея Леонкова, разработка любых подобных концепций возвращает мир во времена первой холодной войны, когда Европа была непосредственно под прицелом, и любое неосторожное движение могло привести к самым катастрофическим последствиям. Однако, отметил эксперт, сегодняшняя ситуация имеет и знаковое отличие от времен противостояния США и СССР.

«Несмотря на то, что тогда бушевала холодная война, стороны еще как-то умели договариваться, особенно после Карибского кризиса. Сейчас, к сожалению, договороспособность стран Европы и тем более Соединенных Штатов стремится к нулю», — считает военный эксперт.

В заявлении Совета ЕС, озвученном на заседании, проходившим в понедельник в Брюсселе, разработка первой общеевропейской военной концепции объясняется необходимостью принятия дополнительных мер к побуждению государств-членов улучшать формирование сил и предоставлять достаточные средства и персонал для будущих военных миссий и операций.

Особый интерес разработка европейской военной концепции вызывает также в свете недавних заявлений Жозепа Борреля о сближении ЕС с США на фоне роста числа противоречий в отношениях с Россией.

леонков европейский союз боррель
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