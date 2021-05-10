Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 15:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:33
Происшествия
Пограничники задержали двух россиян в Чернобыльской зоне
15:33
Шоу-бизнес
Испорченный ремонт заставил Самбурскую рыдать
15:32
Общество
Вся правда о ценах на продукты в Крыму и Краснодаре: ФАН выяснил, где дороже
15:28
Армия
Политические партии Южного Судана поддержали решение о роспуске парламента страны
15:26
Общество
Киргизия получила 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»
15:26
Спорт
УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу
15:23
Происшествия
Два иностранных грузовых самолета едва не столкнулись в небе над Новосибирском
15:22
Общество
Президент России оценил ситуацию с коронавирусом в стране
15:21
Шоу-бизнес
Фанаты сравнили Волочкову с Гераклом на новом фото в бикини
15:21
Происшествия
Спасатели ликвидируют крупный природный пожар в Курганской области
15:18
Общество
Елизавета II вспомнила о получении премии Королевского общества спасения жизни
15:17
Происшествия
Назван возможный виновник крушения легкомоторного самолета в Татарстане
15:15
Общество
«Встали посмотреть салют»: автолюбители перекрыли движение по мосту во Владивостоке
15:11
Политика
Байден примет участие в переговорах с лидерами стран восточного фланга НАТО
15:11
Экономика
Рост стоимости машин на вторичном рынке РФ может быть связан с дефицитом новых авто
15:05
Политика
Президентские выборы в Израиле пройдут путем тайного голосования
15:02
Армия
Нетаньяху выразил поддержку израильским полицейским в конфликте с палестинцами
15:02
Происшествия
Перевернувшуюся фуру с помидорами под Москвой сняли на видео
15:01
Спорт
Политический жест: сирийский футболист встал на колени с руками за спиной
15:01
Происшествия
Строящееся здание загорелось в Новой Москве
Все новости

УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу

  /   Обновлено: 10 мая 2021 15:29
Спорт
УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу
Федеральное агентство новостей

Ньон, 10 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал часть билетов на предстоящее континентальное первенство.

УЕФА накануне провел жеребьевку, чтобы аннулировать часть выкупленных на Евро-2020 билетов. Об этом сообщили журналисты «РБ-Спорт». По данным источника, болельщикам стали приходить уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денежных средств. Официально УЕФА эту информацию пока не подтверждал. Более того, неизвестно, в течение какого времени фанатам поступят деньги.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На игры турнира в Санкт-Петербурге будут допущены до 50% зрителей. «Газпром Арена» примет семь матчей континентального первенства.

Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России на Евро-2020 объявят 11 мая. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды.

футбол уефа билеты евро-2020
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 384027 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 218510 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 187115 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 109972 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 86992 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Все новости / Спорт / УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу
Рейтинг@Mail.ru