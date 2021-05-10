УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу

Ньон, 10 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) аннулировал часть билетов на предстоящее континентальное первенство.

УЕФА накануне провел жеребьевку, чтобы аннулировать часть выкупленных на Евро-2020 билетов. Об этом сообщили журналисты «РБ-Спорт». По данным источника, болельщикам стали приходить уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денежных средств. Официально УЕФА эту информацию пока не подтверждал. Более того, неизвестно, в течение какого времени фанатам поступят деньги.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На игры турнира в Санкт-Петербурге будут допущены до 50% зрителей. «Газпром Арена» примет семь матчей континентального первенства.

Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России на Евро-2020 объявят 11 мая. Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды.