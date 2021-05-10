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Власти Турции пытаются скрыть данные об инфляции в стране

Весь мир
Власти Турции пытаются скрыть данные об инфляции в стране
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Анкара, 10 мая. Институт статистики Турции (TÜİK) потребовал начать расследование против независимой исследовательской группы по инфляции (ENAG), которая публикует альтернативную статистику о повышении общего уровня цен на товары и услуги.

TÜİK, являющийся официальным статистическим органом страны, потребовал оштрафовать ENAG за «целенаправленную клевету» в его адрес и попытки «ввести общественное мнение в заблуждение».

Министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван встал на защиту TÜİK, отметив, что официальному органу «впервые в истории» пришлось подать жалобу на группу исследователей. По его словам, целью ENAG является дискредитация официального статистического института страны.

ENAG, возглавляемая профессором экономики Университета Едитепе (Стамбул) Вейселем Улусоем, начала публиковать свои собственные данные по инфляции в сентябре прошлого года на фоне заявлений представителей оппозиционных партий о том, что официальное статистическое агентство не фиксирует полную картину роста цен в республике.

Показатели инфляции, предоставленные ENAG, были выше официальных данных. Независимые исследователи отмечали, что индекс потребительских цен вырос на 2,62% в апреле по сравнению с месяцем ранее, хотя TÜİK заявил лишь о 1,1%. Кроме того, группа также сообщила о годовом уровне инфляции в 36,7% в 2020 году, что в 2,5 раза больше, чем утверждала официальная статистика.

В своем последнем заявлении TÜİK объяснил, что обвинение против независимой группы экономистов было выдвинуто не с целью заблокировать или приостановить ее работу, а для «полного, комплексного и точного информирования общественности». Кроме того, правительственный орган подчеркнул, что претензии связаны не с результатами исследований ENAG, а с якобы некорректной методологией расчета инфляции, в связи с чем призвал ученых поделиться с общественностью всей необходимой информацией на этот счет.

Как пояснил Улусой в интервью Bloomberg, жалоба была подана еще в феврале, и прокурор Стамбула вызвал исследователей для дачи показаний в прошлом месяце. Глава ENAG сказал, что в настоящее время неясно, приведет ли расследование прокуратуры к судебному разбирательству против группы. Он также пояснил, что независимое объединение публикует базу данных и методологию на своем веб-сайте, в связи с чем опроверг обвинения TÜİK.

«Мы надеемся, что репутация Туркстата (альтернативное название TÜİK — прим. ред.) не должна пострадать из-за такого примитивного расследования. Мы не пытаемся заменить Туркстат, мы просто пытаемся дополнить их данные» — сказал Улусой.

В турецком обществе на протяжении долгого времени официальная статистика не вызывает доверия. Как отмечает колумнист издания BirGün и экономист Азиз Челик, самая серьезная составляющая обвинения со стороны TÜİK заключается в том, что она представляет собой попытку цензурировать научные исследования и угрожать им, а также нацелена на то, чтобы лишить общественность права на получение информации и свободу выражения мнений.

«TÜİK должен понять в первую очередь следующее: в демократическом правовом государстве все госучреждения и госслужащие подотчетны — то, что они делают, критикуется и подвергается сомнению. Было бы намного лучше, если бы TÜİK исследовал причины низкого доверия к своим данным, а не жаловался на ученых. К официальным данным недоверие распространено и среди ученых, и среди экспертов», — отметил Челик.

Экономика республики переживает тяжелые времена. Как передает «Компания Евразийских исследований», в конце апреля 87,2% турок заявили, что в стране есть экономический кризис.

Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ), в минувшем месяце уровень инфляции в Турции достиг отметки 13,6%. По этому показателю республика занимает 14-е место в мире, уступая лишь Венесуэле, Суринаму, Ирану, Йемену, Гаити и ряду африканских стран.

Кроме того, в начале ноября прошлого года турецкая лира побила исторический антирекорд и «рухнула» до отметки 8,58 за 1 доллар США, а на фоне недавнего признания президентом США Джо Байденом геноцида армян национальная валюта вновь приблизилась к критическим показателям, достигнув уровня 8,425 к 1 доллару.

турция инфляция
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