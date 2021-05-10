Два иностранных грузовых самолета едва не столкнулись в небе над Новосибирском

Новосибирск, 10 мая. Самолет Boeing-747, следовавший из Толмачево в Шанхай, едва не столкнулся с Boeing-747, летевшим из Уханя во Франкфурт, передает источник ФАН в организации воздушного движения.

Инцидент произошел в небе над Новосибирском. Российским диспетчерам, у которых сработала система опасного сближения, удалось предотвратить авиакатастрофу. При этом датчики, установленные в люксембургском и китайском грузовых самолетах, не оповестили экипажи об опасности.

Виновника, по данным источника, удалось установить. Им оказался люксембургский борт, продолжавший несанкционированный набор высоты и вышедший навстречу китайскому самолету. По факту случившегося проводится проверка.

Самолеты ATR-72 и Як-40 столкнулись в аэропорту Сургута, сообщало Федеральное агентство новостей. Инцидент произошел на взлетной полосе: у первого лайнера был запущен двигатель. В момент инцидента пассажиры и члены экипажа на борту отсутствовали.