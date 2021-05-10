Фанаты сравнили Волочкову с Гераклом на новом фото в бикини

Москва, 10 мая. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала новое провокационное фото в бикини и подверглась критике со стороны поклонников из-за своей фигуры.

Отдыхающая на Мальдивах знаменитость призналась, что всегда считала бессмысленным соревновательный аспект в количестве зарабатываемых денег, в дороговизне одежды и подарков. Но вот в чем она безупречна, так это в своей подтянутой форме. По словам Волочковой, хорошо выглядеть — это ее кредо.

Балерина опубликовала очередное фото в полный рост в бикини и призвала пользователей помериться с ней подтянутостью форм. Она попросила подписчиков прислать ей фотографии своей фигуры.

«Мое кредо — всегда быть в форме. И вот помериться могу со многими стройностью моего тела и подтянутостью мышц. Вот этим можно помериться. Буду рада, если вы пришлете свои фото», — написала звезда.

Далеко не все восприняли слова Волочковой как призыв к действию. Фолловеры отметили, что уж точно не балерине говорить про хорошую фигуру.

«Неправильная форма тела. К сожалению. Мужеподобная»; «Ну извини, Настя, про фигуру ты лучше помолчи, плечи, как у Геракла, а попы нет», — раскритиковали подписчики.

Их также возмутило фото Волочковой в шпагате на шее ее возлюбленного Олега. Они назвали подобные кадры мерзостью и призвали балерину прекратить публиковать их.