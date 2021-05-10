Елизавета II вспомнила о получении премии Королевского общества спасения жизни

Лондон, 10 мая. Королева Елизавета II вспомнила, как получила премию Королевского общества спасения жизни, когда ей было 14 лет.

В ходе беседы с членами Королевского общества спасения жизни Елизавета II узнала, что была первым человеком, получившим премию Общества 80 лет назад — в 1941 году. Она стала покровительницей Общества в 1952-м. Елизавета II призналась, что в тот момент не совсем отдавала себе отчет в том, насколько это важно, однако гордится полученной наградой.

«Это было огромное достижение, и я очень гордилась тем, что носила значок на передней части своего плавательного костюма. По-моему, это было очень грандиозно», — заявила королева.

Елизавета II встретила День Победы в Виндзорском замке, отказавшись отмечать праздник на официальном уровне из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.