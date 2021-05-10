Назван возможный виновник крушения легкомоторного самолета в Татарстане

Казань, 10 мая. Следствие выдвинуло версию о том, что виновником автокатастрофы, которая произошла около села Калейкино в Татарстане, мог стать сам пилот.

По основной версии следствия, мужчина, управлявший воздушным судном, превысил скорость отрыва самолета и благодаря порыву встречного ветра взлетел, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Однако тяги двигателей на полный взлет не хватило, в результате летательный аппарат упал.

При ЧП погибли два человека. Речь идет о мужчине и женщине, их личности устанавливаются. После крушения возгорания не последовало, сообщал ФАН. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают специалисты.