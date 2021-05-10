Байден примет участие в переговорах с лидерами стран восточного фланга НАТО

Бухарест, 10 мая. Американский лидер Джо Байден примет участие в видеоконференции с участием президентов стран-членов восточного фланга НАТО.

Соответствующую информацию подтвердил президент Румынии Клаус Йоханнис. Известно, что встреча в онлайн-формате пройдет в понедельник, 10 мая, в Бухаресте.

«Рад приветствовать Джо Байдена на саммите стран «бухарестской девятки», который я принимаю сегодня в Бухаресте», — написал румынский государственный лидер в своем аккаунте в Twitter.

Он также отметил, что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой рад приветствовать генсека НАТО Йенса Столтенберга в рамках подготовки к саммиту Альянса. Предполагается, что в рамках встречи «бухарестской девятки» политики обсудят безопасность в Черном море и ситуацию, сложившуюся вокруг Украины.

Замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее побывала в Киеве и встретилась с украинскими депутатами. Во время непродолжительной беседы она намекнула им на то, что не следует педалировать тему вступления Украины в НАТО. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, пишет сайт 360tv.ru.