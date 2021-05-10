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Рост стоимости машин на вторичном рынке РФ может быть связан с дефицитом новых авто

Экономика
Рост стоимости машин на вторичном рынке РФ может быть связан с дефицитом новых авто
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Москва, 10 мая. Отсутствие некоторых моделей у дилеров на российском рынке приводит к продаже подержанных автомобилей по цене новых.

По итогам первого квартала нынешнего года рост средневзвешенных цен на вторичном авторынке составил 4,7%, а с начала 2020 года — 25%, в то время как новые машины подорожали только на 2,5% и 15% соответственно, говорится в результатах исследования портала «Авто.ру».

Эксперты отрасли отмечают, что повышение стоимости связано с дефицитом продукции на первичном рынке. Продавцы подержанных транспортных средств не стесняются поднимать цены — их диктует спрос, который растет, ведь некоторые модели найти у дилеров невозможно.

Рейтинг самых ожидаемых автоновинок на российском рынке в текущем году возглавил внедорожник Toyota Land Cruiser 300.

Между тем россиянам советуют не спешить с приобретением «четырехколесного друга». Делать из автомобиля инвестицию бессмысленно. Нужно помнить, что потраченные деньги не вернутся, поэтому важно анализировать цели покупки, цитирует автоэксперта Дмитрия Попова телеканал «Санкт-Петербург».

автомобили авторынок вторичный рынок подержанные автомобили
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