Москвичи заключили брак на небесах и побили мировой рекорд

Несколько десятков молодоженов заключили брачный союз на канатной дороге в Москве.
Выездные церемонии бракосочетания пользуются популярностью у современных молодоженов. Московским влюбленным 8 мая предоставили уникальную возможность заключить союз на небесах и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Накануне праздника Красная горка управление ЗАГС столицы и канатная дорога предложили новобрачным сыграть свадьбу над Москва-рекой. В акции приняли участие 30 пар.
«Мы случайно увидели новость, что есть такая церемония. Я сказала: «Давай попробуем». Но нам заявили, что нужно было две недели назад звонить. Но потом случилось чудо! И нас взяли», — делится эмоциями невеста Екатерина.
«Воздушные» бракосочетания в Москве могут побить мировой рекорд. Организаторы задумали одновременно поженить самое большое количество пар в транспорте. За мероприятием наблюдали лондонские эксперты Книги рекордов Гиннеса.
«Пусть союз, заключенный на небесах, станет союзом взаимной поддержки, помощи и уважения», — желали сотрудники ЗАГС молодоженам на высоте 60 метров.
Несмотря на неформальное место регистрации церемонии проходили по всем канонам. Звучал вальс Мендельсона, невесты ходили в роскошных белых платьях, а некоторые даже исполнили первый танец молодых.
«Конечно, было очень приятно, что мы записались не просто в ЗАГСе со стандартной церемонией. Получилось так необычно, здорово. Это было для нас особенным моментом», — рассказывает жених Денис.
Сейчас оргкомитет ожидает регистрации рекорда. Однако для всех влюбленных этот день уже стал незабываемым.