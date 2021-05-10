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Москвичи заключили брак на небесах и побили мировой рекорд

Видео
Москвичи заключили брак на небесах и побили мировой рекорд

Несколько десятков молодоженов заключили брачный союз на канатной дороге в Москве.

Выездные церемонии бракосочетания пользуются популярностью у современных молодоженов. Московским влюбленным 8 мая предоставили уникальную возможность заключить союз на небесах и попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Накануне праздника Красная горка управление ЗАГС столицы и канатная дорога предложили новобрачным сыграть свадьбу над Москва-рекой. В акции приняли участие 30 пар.

«Мы случайно увидели новость, что есть такая церемония. Я сказала: «Давай попробуем». Но нам заявили, что нужно было две недели назад звонить. Но потом случилось чудо! И нас взяли», — делится эмоциями невеста Екатерина.

«Воздушные» бракосочетания в Москве могут побить мировой рекорд. Организаторы задумали одновременно поженить самое большое количество пар в транспорте. За мероприятием наблюдали лондонские эксперты Книги рекордов Гиннеса.

«Пусть союз, заключенный на небесах, станет союзом взаимной поддержки, помощи и уважения», — желали сотрудники ЗАГС молодоженам на высоте 60 метров.

Несмотря на неформальное место регистрации церемонии проходили по всем канонам. Звучал вальс Мендельсона, невесты ходили в роскошных белых платьях, а некоторые даже исполнили первый танец молодых.

«Конечно, было очень приятно, что мы записались не просто в ЗАГСе со стандартной церемонией. Получилось так необычно, здорово. Это было для нас особенным моментом», — рассказывает жених Денис.

Сейчас оргкомитет ожидает регистрации рекорда. Однако для всех влюбленных этот день уже стал незабываемым.

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