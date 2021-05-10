Президентские выборы в Израиле пройдут путем тайного голосования

Тель-Авив, 10 мая. Выборы президента Израиля пройдут 2 июня путем тайного голосования на пленуме Кнессета.

Регистрация кандидатов на президентский пост завершится 19 мая. До этого времени претенденты должны заручиться подписями по меньшей мере десяти депутатов Кнессета.

Президент в Израиле избирается тайным голосованием пленарного заседания Кнессета сроком на семь лет. В его обязанности входит участие в официальных церемониях и визитах, принятие и передача верительных грамот, подписание международных конвенций. Он играет значительную роль в формировании правительства.

Кандидатами в президенты Израиля стали бывшие депутаты Кнессета Йегуда Глик и Михаэль Бен-Зоар, глава Еврейского агентства Ицхак Герцог, лауреат премии Израиля за жизненные заслуги педагог Мирьям Перец и экс-министр по делам экономики и планирования Шимон Шитрит.

Ранее право на формирование кабмина перешло президенту Израиля Реувену Ривлину поскольку отведенный премьеру страны Биньямину Нетаньяху срок подошел к концу с наступлением 5 мая.