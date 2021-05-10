Нетаньяху выразил поддержку израильским полицейским в конфликте с палестинцами

Иерусалим, 10 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху положительно оценил действия израильских сил безопасности во время масштабного конфликта с палестинцами в Восточном Иерусалиме.

Недавно стало известно о столкновениях между израильскими военными и палестинцами в Восточном Иерусалиме. Беспорядки начались на прошлой неделе. По предварительной информации, за это время пострадало не меньше 278 палестинцев.

При этом Нетаньяху выразил поддержку израильским полицейским и отметил, что происходящее в Иерусалиме искаженно освещается в мировых СМИ.

"В этом нет ничего нового, это борьба между нетерпимостью и терпимостью, между идущим вразрез с законом насилием и законом и правопорядком", – добавил он.

По его словам, нельзя осуществлять миссию по обеспечению свободы и вероисповедания без периодических столкновений с силами нетерпимости.

Ранее стало известно, что Беньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сирийского урегулирования.