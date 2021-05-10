Мосгорсуд проверит законность продления ареста Сафронова

Москва, 10 мая. Защитники бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова добились проверки решения о продлении ему ареста Лефортовским судом.

После продления ареста фигурант уголовного дела о гостайне должен был провести в СИЗО еще два месяца. Однако защитники Сафронова остались недовольны таким решением и позже обжаловали его в суде. Таким образом, проверкой законности ареста помощника главы Роскосмоса займется Мосгорсуд.

Ранее столичный дворец правосудия уже продлевал арест бывшему журналисту «Коммерсанта», обвиняемому в госизмене, сообщало РИАМО. Лефортовский суд оставлял Сафронова под стражей до 7 мая.