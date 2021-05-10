В Дагестане сообщили о крупном пожаре на нефтебазе

Махачкала, 10 мая. Возгорание резервуара с мазутом стало причиной крупного пожара на территории нефтяной базы в Махачкале.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану, к настоящему моменту пожарным расчетам удалось справиться со стихией. На месте происшествия работают 14 единиц техники.

«В 12:50 по московскому времени поступила информация о возгорании на территории нефтебазы, расположенной по адресу: Камаева, 1, в резервуаре объемом пять тонн», — говорится в официальном сообщении МЧС.

Известно, что сейчас резервуар уже почти пуст, по словам источника ТАСС, в нем находится около 40 см топлива. Информации о пострадавших не поступало. В ГУ МЧС по Дагестану отмечают, что причиной стал частичный срыв крыши резервуара.

Не менее масштабный пожар сегодня произошел на Сахалине, площадь возгорания составила 350 квадратных метров.