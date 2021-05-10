Пилот разбившегося под Альметьевском самолета был другом его владельца

Альметьевск, 10 мая. Легкомоторным самолетом «Ермак», потерпевшим крушение в районе села Калейкино, управлял друг его владельца, сообщил источник ФАН.

Правоохранители не будут рассматривать версию об угоне воздушного судна. По словам свидетелей, пилот был профессиональным летчиком и время от времени проверял летательный аппарат на технические возможности. В этот раз он также совершал полет по просьбе владельца самолета.

Летчик имел огромный опыт и тренировал команду авиационного училища по вертолетному спорту. За свою карьеру он успел налетать 3250 часов, а его инструкторский стаж составлял 23 года, сообщал ФАН.