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Sohu рассказало, как неожиданный маневр РФ может сказаться на обвале доллара

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Экономика
Sohu рассказало, как неожиданный маневр РФ может сказаться на обвале доллара
pixabay.com/PD

Пекин, 10 мая. Российская Федерация открыла «охоту» против национальной валюты США, следует из материала экономического обозревателя Sohu.

Оставшись единственной сверхдержавой после распада СССР, США быстро взяли под контроль мировые финансовые потоки, биржи и энергетические рынки. Во многом им удалось этого достичь благодаря востребованности своей валюты, которая стала использоваться фактически во всех государствах мира. Такой порядок рано или поздно падет, причем не без помощи России, отмечает Sohu. Эксклюзивный перевод статьи публикует «ПолитРоссия».

Москва некоторое время назад наложила штраф на самую дорогую компанию в мире — Apple. Концерн обвиняется в монополизации рынка. В Sohu это давление оценивают, как предвестник атаки РФ на США.

«Россия будет энергично применять контрсанкции против доллара США, вызывая своими действиями недоверие к американской валюте по всему миру», — уверены китайские журналисты.

По их мнению, Москва будет заключать контракты на поставку нефти в альтернативных доллару валютах и стараться ограничить доходы крупнейших американских компаний.

Условия роста стоимости нефти до 100 долларов за баррель ранее озвучили эксперты отраслевого рынка.

Руководитель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко указал на большую вероятность нового витка напряженности между США и РФ. В результате доллар будет торговаться в диапазоне 75–85 рублей, а если геополитические противоречия приведут к ужесточению санкций, российская валюта подешевеет еще сильнее, цитирует его «ФедералПресс».

сша китай доллар прогноз дедолларизация отказ от доллара sohu россия и сша
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