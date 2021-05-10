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Настю Каменских раскритиковали за отсутствие поздравления с Днем Победы

  /   Обновлено: 10 мая 2021 14:38
Шоу-бизнес
Настю Каменских раскритиковали за отсутствие поздравления с Днем Победы
instagram.com  /  @kamenskux

Киев, 10 мая. Известная певица Настя Каменских вызвала гнев своих подписчиков недавней публикацией. Артистка не стала размещать пост в честь 9 Мая в Instagram.

Звезда вместо поздравления поклонников с Днем Победы опубликовала несколько совместных фотографий со своей мамой. Поводом стал День матери, который отмечают в мае во многих странах мира.

«Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом. С Днем матери», — подписала звезда серию солнечных снимков.

Несмотря на всю красоту фотографий, поклонники остались недовольны. Многие, судя по комментариям, недоумевают, почему их кумир так относится к великому празднику. Фанатов удивило, что артистка проигнорировала праздник и не выразила слова благодарности ветеранам.

«Возможно, не было бы сейчас твоей мамы, тебя, если бы не победили наши бабушки и дедушки в той войне. С праздником 9 Мая!!! С Днем Победы!!! Ура!!!»;

«Нельзя забывать о Великой Победе. Нельзя забывать о празднике! Мама — это святое, но стоило уделить пару строчек и ветеранам»;

«Кажется, для Украины Великая Отечественная война — пустой звук. Жаль, что вы такая неблагодарная», — эмоционально прокомментировали публикацию фанаты.

Однако среди критиков нашлись и те, кто вступился за певицу. Сама Каменских не стала никак реагировать на обвинения и лишь продолжила публиковать фотографии из путешествия.

Артистка привыкла не реагировать на критику и раскрывать при этом подробности личной жизни. Недавно она поздравила своего мужа Алексея Потапенко (Потапа) с 40-летием, назвав его лучшим мужчиной и любовником.

день победы 9 мая певица каменских
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