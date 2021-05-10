Расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020 объявят 11 мая

Москва, 10 мая. Стало известно, когда тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назовет список игроков, вызванных для подготовки к Евро-2020.

Пресс-служба сборной России по футболу в Twitter-аккаунте сообщила, что расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы станет известен 11 мая. Итоговая заявка на турнир будет объявлена после окончания учебно-тренировочного сбора. Он пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, однако был перенесен из-за пандемии COVID-19. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля. Четыре матча континентального первенства, в том числе четвертьфинал, примет петербургский стадион «Газпром Арена».

Ранее сборная России по футболу поздравила ветеранов и соотечественников с Днем Победы. Праздничный пост был размещен в Instagram-аккаунте команды.