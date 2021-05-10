Латвийский политик возмутился ограничению доступа к памятнику освободителям Риги

Рига, 10 мая. Ограничения доступа к памятнику освободителям Риги стали унизительными для горожан, заявил латвийский политик Янис Урбанович.

Урбанович является председателем социал-демократической партии «Согласие», защищающей интересы русскоязычного населения Латвии. По его словам, введенные 9 мая около монумента освободителям Риги ограничения не имели никакого отношения к эпидемиологической безопасности.

«В государстве сейчас крайне нервная политическая обстановка. Власти надо себя показать», — написал политик.

Лидер партии указывает, что никаких провокаций и инцидентов около памятника не было, но правоохранители все равно не пускали людей возложить цветы, тем самым унизив рижан.

Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война для Латвии была «чужой», поскольку страна не участвовала в ней.