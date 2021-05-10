Политический жест: сирийский футболист встал на колени с руками за спиной

Ботошани, 10 мая. Полузащитник румынского клуба «Ботошани» Махмуд Аль-Мавас сделал политический жест в матче с «КСУ Крайова» (3:2). Сирийский футболист забил гол в первом тайме, после чего встал на колени и сцепил руки за спиной, изображая скованного наручниками человека.



Как 32-летний Аль-Мавас рассказал после матча, таким образом он высказал протест против действий израильской полиции в Иерусалиме. В результате стычек сотрудников правопорядка с местными мусульманами пострадало более 200 человек. Конфликт начался после того, как полицейские ворвались в одну из исламских святынь.



В нынешнем сезоне на счету Аль-Маваса четыре забитых гола в чемпионате Румынии. Игрок проводит первый год в Европе, ранее он выступал в Катаре и Саудовской Аравии.



Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России по футболу на Евро-2020 объявят 11 мая.