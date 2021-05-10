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Политолог Марков рассказал о назревающем гражданском конфликте во Франции из-за мигрантов

Политика
Политолог Марков рассказал о назревающем гражданском конфликте во Франции из-за мигрантов
Федеральное агентство новостей  /  Bладимир Тулин

Москва, 10 мая. Общественный деятель Сергей Марков не исключил, что во Франции может вспыхнуть гражданская война, потому что власти уже де-факто утратили контроль над ситуацией на юге страны.

Эксперт напомнил, что сегодня юге Франции мигрантами формируются квазигосударственные образования криминального толка. Обычные французы напуганы из-за постоянной угрозы насилия. Власти фактически никак не контролируют эту ситуацию, поэтому вероятность силового конфликта очень высока, передает сайт 360tv.ru.

Марков напомнил, что недавно французские генералы направили письмо президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором требовали от властей принять меры и положить конец разгулу бандитизма. Политолог указал, что это обращение имеет огромное значение, потому что свидетельствует о начале восстания против главы государства, который не справляется со своими обязанностями.

По мнению Маркова, французский лидер, вероятнее всего, будет выполнять программу авторов обращения, но самих военных могут ждать репрессивные меры.

Ранее сообщалось, что французские военные написали открытое письмо в поддержку своих отставных коллег, которые ранее попросили у Макрона «человеческого» отношения к ним.

франция война макрон
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Все новости / Политика / Политолог Марков рассказал о назревающем гражданском конфликте во Франции из-за мигрантов
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