Рост безработицы в Канаде опережает прогнозы экспертов

Оттава, 10 мая. Сокращение занятости в экономике Канады за апрель текущего года обгоняет прогнозы, которые приводили специалисты.

Данные за минувший месяц отразили подъем уровня безработицы среди жителей Канады с 7,5% до 8,1%, хотя самые пессимистичные прогнозы аналитиков ограничивались показателем в 8%, пишет «Финмаркет».

Март показал положительную динамику на местном рынке труда. По официальной информации, тогда на работу устроилось 303 тыс. человек. Однако в апреле число занятых снизилось на 207 тыс. Больше других пострадали сферы питания, культуры и отдыха.

Отношение занятого населения к его общей численности изменилось с 64,9% на 65,2%. Падение показателя в апреле связывают с ужесточением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса.

Рынок труда в США между тем показывает схожую динамику.